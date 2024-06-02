俄防長：烏上月損失3.5萬兵

【本報綜合報道】俄羅斯國防部長別洛烏索夫上周五稱，烏軍5月損失3.5萬人及2,700件軍事裝備，包括坦克、步兵戰車、戰機、直升機及火炮。英國國防情報局同日稱，俄軍5月平均每日傷亡超過1,200人，創下俄烏戰事爆發以來的新高。

別洛烏索夫在哈薩克斯坦阿拉木圖，出席集體安全條約組織國防部長理事會會議。他表示，俄軍在哈爾科夫州重要地點採取密集行動把敵人趕出陣地，烏軍後撤8至9公里，本月共解放了28個定居點，俄軍本年共控制880平方公里土地。烏克蘭失去戰場主動權後向西方國家展示，有能力繼續攻擊民用基礎設施對俄羅斯造成損害，或在瑞士月中召開峰會前加劇行動。俄軍上月攔截超過1,000架無人機、250枚火箭彈、80枚導引航空炸彈、50枚陸軍戰術導彈及8枚SCALP巡航導彈。

別洛烏索夫強調，特別軍事行動是為了回應長期籠罩俄羅斯的國家安全威脅，決心要實現所有戰略目標。他認為，俄軍及俄羅斯國防工業基礎在戰爭中變得更強大，意味所有令俄羅斯面臨戰略失敗的企圖均是徒勞。

英指開戰至今 50萬俄軍死傷 另一方面，英國情報專家指，前年2月戰爭開始至今，俄軍可能有多達50萬人死傷。俄軍傷亡數字在今年繼續高居不下，傷亡率上升或與廣泛戰線展開消耗攻勢有關。大多數俄軍很有可能只接受有限訓練，他們無法執行複雜進攻行動，因此採用小規模但代價高昂的波浪攻擊來削弱烏軍防禦。結論認為，俄羅斯持續招募額外兵力來持續進攻，但不斷補充前線幾乎可以肯定會限制俄軍建立精銳部隊的能力。