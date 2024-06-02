也門叛軍稱襲美航母 華府指未受威脅

【本報綜合報道】也門叛軍青年運動在上周五宣稱襲擊美國海軍部署紅海的航空母艦艾森豪威爾號，報復美國和英國空襲也門。美國國防部官員表示，艾森豪威爾號未受到威脅。美國官員透露，國防部第二度下令延長艾森豪威爾號航母打擊群部署期限，至大約今年夏季中期。

美國國防部官員表示，未注意到艾森豪威爾號遭到任何襲擊。美國中央司令部公布，薩那時間上周五晚上9時31分，伊朗支持的青年運動向亞丁灣發射兩枚反艦彈道導彈，美國、聯軍或商船均未報告有人員傷亡或財產損失。同日凌晨至晚上，青年運動向紅海和亞丁灣發射合共5架無人機，均被美軍部隊擊落或落入紅海。

艾森豪威爾號再延長部署 美國防長奧斯汀上周簽署命令，延長艾森豪威爾號、神盾巡洋艦菲律賓海號、神盾驅逐艦格雷夫利號和梅森號在紅海的部署期限，涉及約6,000名軍人。報道指，奧斯汀近期權衡延長部署，海軍領導層要求軍艦返航保障維修計劃和軍人休息，中央司令部領導層則堅持保持航母駐守中東威懾伊朗。