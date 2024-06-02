3階段停火新倡議 以色列交予哈馬斯

拜 登

內塔尼亞胡：實現目標前 不結束加薩戰事 美國總統拜登前日在白宮見記者，表示以色列已向巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯提出3階段的新停火協議，當中包括停火6周、交換人質及以軍撤出加薩，稱這是結束加薩戰事最好方式。哈馬斯稱積極考慮提案。

3國討論重開拉法口岸 另外，美國、以色列及埃及官員，今日將於開羅討論重開埃及接壤加薩南部的拉法口岸。

拜登指協議分為3階段，首階段為期6周，包括全面徹底停火，以軍撤出加薩所有人口稠密地區，哈馬斯釋放部分人質，包括婦女、年老及受傷的人質，換取以色列釋放數百名被囚禁的巴勒斯坦人，美國人質亦會在這個階段獲釋。被殺人質的遺體會交還家屬。

此外，對加薩的人道援助將會增加，每日將有600輛貨車獲准進入當地。第二階段包括釋放所有仍在生的人質，包括以色列的男性士兵，以軍亦會撤出加薩。拜登說，只要哈馬斯履行承諾，臨時停火就會變成永久停止敵對行動。第三階段將會要求開始重建加薩。

拜登稱由第一階段進入第二階段有許多細節需要談判。以色列總理內塔尼亞胡的辦公室發表聲明，指內塔尼亞胡已授權以色列談判小組提出協議，但表明在實現所有目標，包括消滅哈馬斯武裝派別和組織能力之前，不會結束加薩戰事。

美國國會邀以總理到訪 另外，美國參議院民主黨領袖舒默、共和黨領袖麥康奈爾、眾議院議長約翰遜、民主黨領袖杰弗里斯共同致函內塔尼亞胡，邀請對方今夏前赴國會山莊發表講話，藉此鞏固美以兩國持久關係，同時凸顯美方聲援以色列舉動。信中未註明內塔尼亞胡發表講話日期，約翰遜希望能夠趕及國會8月休會前舉行。

作為美國史上最高級猶太裔民選政客，舒默3月曾批評內塔尼亞胡是和平主要絆腳石，呼籲以色列舉行選舉選出新領導層。面對內塔尼亞胡形容其言論令人憤慨，他一度拒絕邀請對方前往國會，直至近月改變態度。本報綜合報道

內塔尼亞胡 以色列已向哈馬斯提出停火及釋放人質協議。（Getty Images圖片）