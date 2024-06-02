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華網購平台Temu 歐盟嚴管
歐盟委員會上周五按照《數碼服務法》，將中國網購平台Temu列入「非常大型網絡平台」名單，意味該平台必須遵守更嚴格的安全新規定。美媒另引述消息指，中國影音分享平台抖音海外版TikTok已擱置在歐洲主要市場推廣電商業務的計劃，專注於在美國發展。（綜合報道）
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