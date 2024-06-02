北約擬與日韓澳紐合作抗華

【本報綜合報道】北約秘書長斯托爾滕貝格上周五表示，計劃在下月在美國華盛頓舉行的北約峰會上，與日本、南韓、澳洲和新西蘭合作，共同對抗中國。他認為，因應烏克蘭衝突體現出亞太地區和歐洲事態之間存在聯繫，有必要擴大這種夥伴關係。

「五國聯防」將於亞太軍演 在捷克布拉格舉行的北約成員國外長非正式會議結束後，斯托爾滕貝格表示，期待迎接日本、南韓、澳洲和新西蘭的國家領導人和政府首腦。他堅信有必要與這些國家發展夥伴關係，尤其是為解決中國對他們安全構成的挑戰，這對他們和其合作夥伴而言至關重要。

斯托爾滕貝格上周四在捷克參議院發表演說時，提到中國支持俄羅斯的戰爭經濟，提供大量軍民兩用設備、先進電子產品等，否則俄羅斯不可能對烏克蘭發動這樣的戰爭。他指俄羅斯作為回報，正將其未來抵押給中國，並跟北韓和伊朗分享技術，協助實施導彈和核計劃，這表明歐洲發生的事對亞洲很重要。

另外，包括澳洲、英國、馬來西亞、新西蘭和新加坡的五國聯防（FPDA）成員國防長，上周五在新加坡香格里拉對話會期間宣布，今年在亞太地區舉行更複雜的軍演，涉及無人機、第5代戰機和偵察機。