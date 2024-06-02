華官媒指菲船闖仙賓礁 坐灘45天

【本報綜合報道】中國官媒昨日引述知情人士指，菲律賓以所謂確保中國不會在仙賓礁填海造地為藉口，派遣海岸防衞隊巡邏船在仙賓礁潟湖內持續滯留並維持靜止長達45天，實質上形成對仙賓礁的軍事化「準坐灘」。中國軍事科學院前副院長何雷中將上周五在香格里拉對話會期間斥責菲方違反規則、挑起事端，在東盟之外另起爐灶並搞小圈子。

接受中國官媒採訪的專家表示，兩艘在仙賓礁錨泊的菲律賓海警船長期錨泊聯排，並維持不動，已構成一座半永久浮動平台，成為一種新型的「坐灘」。官媒指出，菲律賓單方面的野心注定無法實現，其必須考慮到中國和地區國家維護南海現狀與和平的決心和能力。

南海島礁爭議交國際仲裁庭 屬違規

何雷在中方與會專家召開的新聞吹風會上發表主題講話，批評把南海島礁的爭議提交國際仲裁庭是違反規則，違反南海各方行為宣言的第四條有關規定，侵犯中國作為聯合國海洋公約締約國享有的權利。他指摘本屆菲政府上台後，從仁愛礁發展到黃岩島的爭端頻生，且有愈演愈烈的趨勢。他質疑菲方香格里拉對話會演說時談到維護東盟的中心地位，為何又離開東盟搞美菲日澳的小分隊，加強美菲軍事同盟。他反對域外國家插手和干預南海問題的解決，認為南海問題很大程度是那些域外國家挑撥、挑唆造成。