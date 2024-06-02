菲總統：倘國民遭華海警殺害 接近戰爭行為

【本報綜合報道】菲律賓總統小馬可斯上周五在新加坡香格里拉對話會擔任講者時，不點名批評北京在南海採取非法、脅迫及侵略行動。他指出，如果中國海警蓄意殺害菲律賓人，將與菲律賓定義的戰爭行為非常接近，該國將作出相應的回應，並相信會獲得盟友美國的支持。

菲律賓總統府發表聲明指出，小馬可斯是首位在香格里拉對話發表主題演說的菲律賓國家元首。小馬可斯在演講時表示，感謝主辦方邀請，也感謝新加坡政府提供香格里拉對話的平台環境。

他提及菲方主張在南海擁有主權的區域「西菲律賓海」，並表示將守護主權到最後一吋，身為總統打從上任第一天開始就已承諾，稱他自己不會屈服、菲律賓人也不會屈服。

促中美負責任方式處理分歧 小馬可斯又認為，中美競爭正限制地區國家的戰略選擇，加劇衝突熱點，帶來新的安全困境，地區持續穩定需要中美以負責任的方式處理彼此的分歧。小馬可斯在發言後被記者問到，如中國海警船在南海射水炮導致一名菲律賓人死亡，是否已超越紅線，小馬可斯說若有國民被故意殺害，就非常接近戰爭行為，幾乎肯定是超越紅線。