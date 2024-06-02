美在印太增插手 中菲衝突又插口

被問觸發《共同防禦條約》界線 奧斯汀拒說明 新加坡香格里拉對話會上周五起一連3天在新加坡舉行，美國防長奧斯汀當日與中國防長董軍舉行會晤後，翌日在論壇上強調印太地區是美國戰略核心，美國會在區內繼續扮演重要角色，並且不點名地批評中國在南海作出脅迫行為及危險地騷擾菲律賓。當被問及若有菲律賓人在中菲南海衝突中遇害、會否觸發《美菲共同防禦條約》時，奧斯汀表示不願揣測，但重申華府對馬尼拉的防務承諾堅如磐石。

奧斯汀在香格里拉對話會的演說中表示，與中國的軍事交流有進展，但美國必須繼續採取一系列措施，加強在印太地區的威懾。他指摘，中國對菲侵略行為包括使用高壓水槍，試圖阻止菲方在有爭議的仁愛礁執行補給任務。菲律賓總統小馬可斯上周五在論壇上致詞時警告，中國正對菲進行非法、脅迫和侵略活動。奧斯汀認同小馬可斯有關南海的表態，稱每個國家不論大小，都有權享有自己的海洋資源，並在國際法允許的地方自由航行和作業。

奧斯汀稱中美軍方即將恢復通話 當被問及，美國如何看待若有菲律賓人因中國海警行動而死亡的情況，奧斯汀強調，美國對《美菲共同防禦條約》承諾堅定，但不會揣測任何假設性情況。奧斯汀續稱，海上和空中會發生各種情況，美國的目標是確保不讓事情不必要地失控。按1951年簽訂的《美菲共同防禦條約》，美菲在太平洋海域若領土、所管轄的島嶼領土、軍隊、船舶或飛機受到武裝攻擊，兩國將採取共同軍事行動應對。

奧斯汀之後提到與董軍的會晤，形容是一次坦率的交談，又稱中美將在未來數月恢復兩軍通話。他強調，和平解決衝突之道應該透過對話，而不是脅迫或衝突，當然也不能透過所謂的懲罰。他又指，雖然面對俄烏和加薩戰爭，但印太地區仍是美國的優先戰區，只有維持亞洲安全美國才能安全，故美方會長期在該區存在。

烏總統將現身星洲香格里拉對話 另外，烏克蘭總統澤連斯基昨日抵達新加坡，準備出席香格里拉對話，並與奧斯汀等人舉行會議，是俄烏戰事爆發以來，第一次到東南亞國家。

中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰回應奧斯汀演說時批評，美國「印太戰略」滿是華麗辭藻，打着促進地區合作的旗號，但實際上卻抱守冷戰思維和零和博弈，搞封閉排他的「俱樂部」，真正目的是把一個個「小圈子」融合成亞太版的北約大圈子，從而維持以美國為主導的霸權地位，本質是製造分裂、戰鬥對抗、破壞穩定的戰略。中方又批評，近年美方背棄承諾，虛化掏空一中原則，助台謀「獨」，武裝台灣；強調中方組織軍事反制行動，就是要用更強大能力、更有力手段、更堅定決心，打擊「台獨」囂張氣燄，懾止外部勢力干涉。本報綜合報道