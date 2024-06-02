去年侵害未成年罪案升 強姦佔多

【本報綜合報道】 最高人民檢察院上周五發布《未成年人檢察工作白皮書（2023）》，顯示檢察機關辦理的侵害未成年人犯罪案件總體有所上升。全國檢察機關去年共批准逮捕53,286名涉案疑犯，對67,103人提起公訴，同比分別上升35.3%、14.9%。其中，起訴16,972名未成年疑犯侵害未成年人，同比上升24.9%，佔相關犯罪的25.3%。

全國檢察機關去年起訴侵害未成年人犯罪人數最多的罪名為強姦罪，有逾2.4萬人，其次為猥褻兒童罪約1.1萬人、搶劫罪4,103人、尋釁滋事罪3,529人、強制猥褻、侮辱罪2,887人，5類犯罪人數合計佔相關犯罪總數近七成。同期起訴2,934名成年人利用電訊網絡實施侵害未成年人犯罪，在成年人侵害未成年人犯罪中的佔比從前年的7.64%下降至6.92%。

逮捕未成年疑犯增逾7成 白皮書另顯示，去年共批准逮捕逾2.6萬名未成年疑犯，起訴近3.9萬名未成年疑犯，同比分別上升73.7%、40.7%。全國檢察機關受理審查起訴14周歲至16周歲的未成年疑犯有逾萬人，同比上升15.5%。未成年人犯罪案件類型相對集中，最多為盜竊罪，其次是強姦罪和聚眾鬥毆罪。此外，對未成年疑犯適用附條件不起訴的有約3.1萬人，比率為37.4%；對符合條件的未成年人落實犯罪紀錄封存的有近5萬人，同比分別上升0.46%、49.98%。