疾控10大方案出爐 傳染病免疫冀提高

在新冠等急性呼吸道傳染病防控行動方面，方案要求聚焦學校、養老院、社會福利院等重點機構，瞄準「一老一小」重點人群，盯緊節假日和大型活動等關鍵節點，落實落細各項防控措施，及時發現並有效處置聚集性疫情。同時持續加強公眾健康宣傳教育，統籌做好新冠、流感、肺炎、麻疹、百日咳等呼吸道傳染病相關疫苗研發和接種工作，進一步提高重點人群免疫水平。