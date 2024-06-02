賣珍稀野生動物供食用 19人受懲

【本報綜合報道】湖北省荊門市袁××、吳××等19人自前年10月以來販賣及危害珍貴、瀕危野生動物，去年3月從外地購入野生動物回荊門市時被警方抓獲。內媒前日報道，荊門市掇刀區人民法院近日審理該案，判各被告單處罰金、8個月至5年6個月不等有期徒刑、賠償161萬元人民幣（約173萬港元）野生動物資源損失費。

案情指，袁××利用其了解並掌握買賣野生動物的購銷渠道，聯繫野生動物販子，購買死體凍貨果子貍、麂子、野雞、野兔、豬獾、斑鳩、狗獾等「三有」（有重要生態價值、科學價值、社會價值）保護野生動物，以及黃喉貂、豹貓等國家級重點保護野生動物，出售到多地供他人食用。吳×則主要收購活體黑水雞等「三有」保護野生動物後，再將牠們殺死去毛，透過物流出售到外地供他人食用。期間他們租用了兩間房屋存放、中轉野生動物，而官××等17人則幫助運送、記帳管帳或收付貨款。