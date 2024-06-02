4高鐵動車組 6‧15起票價市場化

【本報綜合報道】京廣高鐵武廣段，滬昆高鐵滬杭段、杭長段，杭深鐵路杭甬段4條高鐵運行的時速300公里及以上動車組列車，將於本月15日實行靈活折扣、有升有降的市場化票價機制，相關列車車票於昨日開始發售。

長期供不應求車票貴2成 鐵路運輸企業對上述4條高鐵動車組列車實行市場化定價，調整現行的固定、單一票價機制，上述列車車票執行票價將以鐵路12306和相關車站公告的公布票價為上限，綜合考慮區域、淡旺季、時段等因素，實行不同幅度的折扣，對一些停站較多、方便沿線旅客的列車車票進行較大幅度打折，最多5.5折、較原票價低34%；對一些旅速較快、長期供不應求的列車車票不打折，較原票價高20%。

報道指，此前已實行市場化票價機制的京滬高鐵、廈深高鐵、成渝高鐵、南廣高鐵、京廣高鐵京武段等多條高鐵市場營運良好，客流更均衡，綜合運輸效能持續提升，旅客出行體驗不斷改善。鐵路運輸企業下一步將穩妥推進市場化經營改革，充分考慮高鐵建設營運成本、市場供需情況和旅客接受程度，借鑑成功經驗，審慎優化調整動車組列車票價。