「馬力斯」登陸廣東 河流暴漲各地防洪

浙江福建料有局部大暴雨 熱帶低氣壓「馬力斯」昨日凌晨近1時在廣東省陽江市陽西縣登陸，登陸時中心附近最大風力有8級，時速約65公里。中央氣象台當日繼續發布暴雨黃色預警，預料廣東、海南島北部和西部、福建等地將有大到暴雨，其中浙江南部、福建西北部等部分地區有100至120毫米大暴雨。水利部要求各地做好暴雨洪水防禦工作。

「馬力斯」昨日上午從陽江市陽西縣和陽東縣，轉至同省雲浮市新興縣境內，以每小時約20公里的速度向北偏東方向移動，強度略降減弱，並將消失。受颱風影響，廣東東江、韓江，福建閩江、九龍江，浙江甌江等河流將出現明顯漲水過程，廣東榕江，福建晉江、木蘭溪等暴雨區內中小河流可能發生超警以上洪水。

廣東啟防汛4級應急響應 國家防總副總指揮、水利部長李國英要求密切關注颱風動向，滾動研判颱風發展態勢及影響區域雨情、水情、汛情，督促指導多地做好水庫、在建工程安全度汛及中小河流洪水、山洪災害及城市內澇防禦。目前廣東省水利廳啟動水利防汛Ⅳ級應急響應，暫未收到水利工程險情和災情報告。

北京15洗窗工遇狂風吊半空 另外，北京上周四亦迎來狂風驟雨，在中央電視台總部大樓外，有民眾拍到約有15名高空作業的洗窗清潔工，掛在幾十層樓高的繩索上，在高空中隨風搖擺，情況相當驚險。清潔工均緊抓繩索等待強風過去，最後按以往經驗，順着繩索平安撤離。本報綜合報道