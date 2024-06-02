抗戰電影傳撤上畫 疑與台海局勢有關

【本報綜合報道】原定本月28日上映的中國抗戰大片《援軍明日到達》突然傳出取消上畫的消息，近日在微博的相關話題也遭到封禁，官方微博也全部清空。有評論認為此舉應該與近期台海局勢有關。

電影以衡陽保衞戰為背景，耗資達6億元（人民幣‧下同，約6.5億港元）拍攝，原估計票房可達60億元（約65億港元）。內容講述1944年6月，日軍欲在3日之內攻陷湖南衡陽，國民政府命令守軍堅守7日等待援軍，當時國民革命軍第十軍軍長方先覺最終是在援軍遲遲未到的情況下，以保證生存官兵安全和救治傷兵為條件，與日軍談判投降。方先覺於1949年隨國民政府遷台擔任軍職，1983年在台北病逝。有評論認為，電影不應美化投降人物，將方先覺塑造為愛國抗日英雄形象，是歷史虛無主義。

微博批炒作虛無主義 微博站方上周一曾發布消息，指在該電影相關討論中有個別網民發布鼓譟投降主義，炒作歷史虛無主義，泛化攻擊中國電影審查制度和中國制度體制，對此站方予以嚴肅處置。違規內容共144條，16個微博帳號被禁言，直至關閉帳號處置。另有網民發文稱，電影方上月14日曾發布一段宣傳影片，片中疑刻意模糊國民革命軍的標識，但目前電影的劇照等並無此情況。