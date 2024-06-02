「世衞行動團」返台 獲賴清德接見

【本報綜合報道】台灣連續第8年未獲世界衞生組織（WHO）邀請參與世衞大會（WHA），由台灣衞福部長邱泰源擔任團長的「世衞行動團」於上周五自日內瓦返台後，昨日獲賴清德等官員接見。賴清德表示，很遺憾今年WHA受限於政治因素，依然無將台灣列入觀察員的議案列入議程，但台灣參與世界衞生事務的腳步不會停下。

賴清德昨日在台灣國安會秘書長吳釗燮、副秘書長徐斯儉、總統府副秘書長何志偉等人陪同下，接見世衞行動團。賴清德表示，看到行動團多年來的努力已經展現成果，去年台灣衞福部與捷克、加拿大、英國等國的衞生部簽署了醫衞合作備忘錄，今年的雙邊會談也洽談實質合作的工作項目。

賴清德強調，行動團在日內瓦進行的雙邊會談，場次比以往更多，會談官員層級比以往更高，並呼應WHA的重要議題，和各個專業醫衞團體合作舉辦專業論壇，都證明了台灣對全球公共衞生與健康人權的貢獻。賴清德續稱，今年WHA共有26個會員國以及觀察員身份的歐盟代表，直接或間接支持台灣參與WHA，這也代表台灣是國際社會上不可或缺的一員。賴清德希望加深與各國的合作，共同促進全人類健康及全球永續的發展。