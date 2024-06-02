解放軍船越金門水域 台海巡驅離

常態化執法下 刻意從島嶼周邊通過 台灣海洋委員會海巡署金馬澎分署昨日證實，舷號「KD161」及「KD162」的兩艘解放軍陸軍補給船上周三闖入金門水域，台方立即實施警告驅離。台媒指，這是大陸今年3月宣布福建海警開始在金門附近海域執法巡查以來，台海巡首度公布有大陸軍方船隻闖入金門水域。

金馬澎分署表示，上周三上午9時13分監控自福建廈門方向駛出的兩艘可疑目標，航經金門翟山南方限制水域，金門海巡艇前往搜證確認上述兩船立即警告驅離。台海巡署指出，當日金門海象不佳，風力達6至7級，陣風9級，在執行併航驅離任務中海巡艇駕駛台窗口不斷遭海浪拍打。

解放軍補給船其後駛離金門水域，全程約40分鐘，航程中並無滯留。金門防衞指揮部當時依台軍經常戰備時期突發狀況處置規定通報金門海巡隊，並通令戰備部隊加強戒備；強調防區運用聯合情監偵手段可全盤掌握周邊動態，並視威脅程度採取適切措施。

大陸19架次機艦現台海 過去大陸船隻經常從台灣限制水域的邊緣抄近路切過，但未曾發生過大陸海警船刻意從島嶼周邊限制水域通過的情況。今年2月金廈水域發生翻船事故後，大陸海警船在金門水域執法巡查成為常態，顯示兩岸過去對金門、馬祖禁限制水域的默契已被打破。

另外，台國防部昨日公布，直至當日上午6時的24小時內，偵獲解放軍軍機9架次、軍艦6艘次以及海警船4艘次在台海周邊活動，其中8架次逾越海峽中線進入台灣西南空域，距離鵝鑾鼻僅約46海里。本報綜合報道