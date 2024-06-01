馬克龍訪問德國 謀去矛盾增合作

法國總統馬克龍日前到德國進行為期3天的訪問，雖然他曾多次到訪德國，但今次是自2000年以來，再次有法國總統以國事訪問規格到訪德國，被視為對兩國關係有重要意義，改善近年的緊張關係，確立共同目標，加強溝通，統合整理兩國經濟、能源、防衞政策，以及作為歐洲領頭羊的共同政策，也探討如何面對俄烏戰爭中的烏克蘭及俄羅斯。

法、德兩國亦非常關切與中國的關係。中國領導人習近平早前到訪歐洲3國並沒有到德國，是因為德國總理紹爾茨不久前才到訪中國。其實馬克龍因應習近平訪法，也有邀請紹爾茨到巴黎，與歐盟委員會主席萊恩一起會面，但紹爾茨聰明地拒絕，以免萊恩代表歐盟提出有關中國汽車及綠色能源產品輸歐問題時，自己會處境尷尬。

援烏問題 出現分歧 美國對中國電動車出口，已經築起了100%入口稅的壁壘，馬克龍傾向走這條保護主義路線，但紹爾茨是明顯反對，主因是中國電動車有大量重要零件是德國產品，因此對其入口歐洲徵稅，只會是自斷米路。其實這也反映德國汽車工業的靈活性：打敗不了中國，就爭取和中國合作，謀求共贏。不過，法國和德國均希望中國限制對俄羅斯輸出晶片，作為製造炸彈和導彈用途，以及對俄烏戰爭和議能採取更親西方的立場。

經濟政策方面，法國繼續其保護主義，支持歐盟對美國及中國的入口多加限制及施行反制裁，這方面德國作為出口大國，自然反對。至於援烏分歧，更是法德兩國最需要理順的問題。德國與美國立場一致，不贊成法國建議派軍隊到烏克蘭，更批評法國援烏口惠實不至。德國是美國之後第二大援烏國，法國排名遠遠落後，但有向烏國提供巡航導彈；紹爾茨及其所屬社民黨，則力排執政聯盟其他政黨及基督教聯盟黨眾議，拒絕提供巡航導彈，以免觸怒俄羅斯。不過，今次兩國元首有為支援烏克蘭F16戰機作商議。

馬克龍最近多次建議將法國核武轉化為支援歐洲，為歐盟的戰略自主邁出一大步，但紹爾茨對此仍未回應，因為國內反核聲音非常強大，包括來自社民黨、綠黨以及左右兩翼的民粹黨派。

另外，馬克龍、紹爾茨也為自己所屬政黨在歐洲議會選舉造勢，以及就萊恩尋求連任歐盟委員會主席事宜商討對策。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻