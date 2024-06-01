兩歲童辦畫展 作品5.4萬元售出

【本報綜合報道】德國一名兩歲男孩繪畫天賦異稟，憑藉出色的顏色觸覺，創作出多幅艷麗的抽象畫。他上月在慕尼黑最大的藝術博展會舉行畫展，作品幾乎被世界各地藝術愛好者一掃而空，其中更有畫作以近7,000美元（約5.4萬港元）高價售出。他下一站計劃前往美國紐約市的畫廊，推廣自己的作品。

對暗啞色不感興趣 母親施瓦茨（Lisa Schwarz）去年秋天帶兒子勞倫特（Laurent Schwarz）到度假村旅行，偶然發現他擁有強烈的藝術觸覺，隨後在家中為他搭建了一個小畫室。詎料勞倫特展現豐富的想像力，在畫布繪出色彩繽紛的創作。雖然勞倫特的畫作很抽象，但他所繪的事物卻十分鮮明，且非常容易辨認。他對顏色配搭的想法非常清晰，十分注重明亮多彩的顏色，對棕色等暗啞的顏色並不感興趣。

施瓦茨表示，雖然鼓勵兒子發揮才華和熱情，卻不會強迫他創作。有時他不想繪畫，足足一個月都沒有踏進畫室，但當他突發奇想，便會主動提出要繪畫。