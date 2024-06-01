希臘慶祝過火節 赤腳踏炭無懼熱

隨鼓七弦琴起舞 感受自由救贖 希臘北部每年5月下旬會慶祝過火節，當地人會在小神殿中舉辦儀式，一邊隨着七弦琴和鼓起舞，一邊赤腳在燒紅的炭火上行走，感受自由與救贖。

英媒周四報道，馬夫羅萊夫基（Mavrolefki）村是慶祝過火節的村莊之一，當夜幕降臨時，村民便將長木棍搭建的篝火堆壓扁成一圈灼熱的餘燼，數百名民眾會站在欄柵後觀看少數敢於衝過餘燼的人。

活動為了讓人克服恐懼 48歲波爾菲里迪斯（Haris Porfyridis）表示，這項活動讓人感覺到自己存在的核心有某種東西，並感到更加救贖和自由。另一位50歲活動參與者赫里蒂（Maria Hriti）每年都會進行火行，她指活動是為了讓人克服恐懼，當人們相信並忘記恐懼時，就可以到達另一個維度。

據東正教信徒介紹過火節的起源稱，曾經有一座教堂遭遇火災，人們聽到了聖人的呼喚後衝進火場，最終毫髮無傷地救出了聖人的畫像。這種儀式融合了古老的狂喜舞蹈和宗教元素，由1922年從土耳其移居的先民帶到了馬夫羅萊夫基和其他4個村莊，便一直傳承至今。本報綜合報道