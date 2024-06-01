朝射超大型火箭炮 向韓示威

金正恩指導 揚言加快核武建設 朝中社昨日報道，北韓人民軍周三在領袖金正恩指導下動員超大型火箭炮作威力示威射擊，反制南韓的極其危險武力示威。金正恩強調，要讓敵人意識到冒犯北韓的後果，下令加快核武建設。

報道指出，超大型火箭炮兵區分隊實施威力示威射擊，目的在於讓敵方認識到朝軍可隨時行使自衞權並發起先發制人攻擊，以應對敵方企圖使用反朝軍事力量。圖片顯示，朝軍發射18枚超大型火箭炮，擊中朝鮮半島東部海域無人島上的目標。

韓GPS連續3天遭電波干擾 威力示威射擊意味是專門針對南韓，與韓軍日前投入20多架戰機實施編隊飛行和打擊演習，反制北韓發射軍事偵察衞星有關。美韓情報機關把北韓超大型火箭炮命名為KN25，射程400公里，屬於短程彈道導彈，是專門針對南韓的武器，可攜帶戰術核武。

南韓聯合參謀本部昨日稱，北韓當天上午8時許在西海北方界線以北地區向南韓定位系統（GPS）發動電波干擾攻擊，沒有對韓軍造成實質損失。北韓已連續3天干擾南韓定位系統，導致往返仁川海域的客輪和漁船導航儀前日一度短暫失靈。

朝中社昨日發表評論，強烈譴責美國空軍一架RC135U偵察機周二從日本沖繩起飛，抵近北韓南部邊境偵察。評論指出，肆意妄動只會招致不可預測的災難後果。評論還提及美韓將於8月舉行的「乙支自由護盾」聯合演習，指摘美韓的戰爭演習規模龐大及性質惡劣，揚言朝方必須加強自衞能力，維護國家主權和安全利益。

美日韓防長將會晤應對朝 一連3天的香格里拉對話會昨日在新加坡登場，美國國防部長奧斯汀、日本防衞大臣木原稔、南韓國防部長申源湜將於明日會談，商討應對北韓威脅的三邊安全合作方案，並共同評估去年12月啟動的北韓導彈預警訊息實時共享體系成果。本報綜合報道