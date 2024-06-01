華府暗准烏用美武器反擊俄邊境

【本報綜合報道】多名美國官員前日透露，拜登政府近日已秘密地允許烏克蘭使用美國提供的武器打擊俄羅斯境內目標，但只限接近烏克蘭東北部哈爾科夫邊境的俄羅斯目標，而且只能用於反擊。這是華府對烏克蘭武器使用限制的重大轉向。

官員指，俄羅斯5月開始猛攻哈爾科夫後，烏克蘭請求美國改變武器使用限制政策，美方於過去數天決定允許烏克蘭靈活地防禦哈爾科夫附近邊境的攻擊。烏軍現時可利用美國提供的武器，例如火箭彈和火箭炮擊落飛向哈爾科夫的俄羅斯導彈、俄羅斯境內接近哈爾科夫邊境的集結俄軍，或者是向烏克蘭領土發射導彈的俄羅斯軍機。不過，烏克蘭不能使用美國武器攻擊民用設施，亦不能用陸軍戰術導彈系統發射遠程導彈攻擊深入俄羅斯的軍事目標。美國國務卿布林肯周三公開暗示華府可能改變政策，允許烏軍利用美國武器攻擊俄羅斯境內目標，直指美國對烏政策會按需要演變。