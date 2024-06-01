華夥阿拉伯國斥以侵拉法 籲承認巴勒斯坦國

部長級會議北京舉行 發表聯合聲明 中國-阿拉伯國家合作論壇第10屆部長級會議前日在北京舉行，雙方深入探討巴勒斯坦問題。中國和阿拉伯國家關於巴勒斯坦問題的聯合聲明全文昨日發布，雙方譴責以色列對拉法城的侵犯以及轟炸難民營和控制拉法口岸的行為；並歡迎近期多國承認巴勒斯坦國，強調鑑於這是巴人合法權利和國際地區和平、安全、穩定的推進力，呼籲尚未承認巴勒斯坦國的國家盡快承認。

雙方達成21項共識，包括譴責以色列對巴人的持續侵犯，反對實施將巴人強制遷移至其國土之外的計劃、意圖和行為，要求安理會出台有約束力的決議實現立即全面持續停火等。阿方強調應執行有關打破以色列對加薩地帶封鎖的決議，中方表示理解。

促安理會審議巴勒斯坦入聯合國 雙方認為包括安理會第2728號決議在內的聯合國安理會和聯合國大會有關決議必須全面、有效落實，應共同努力推動加薩地帶盡快停火止戰，推動巴勒斯坦問題早日全面、公正、持久解決。雙方強調，若不結束對以東耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國領土、敍利亞被佔戈蘭高地、黎巴嫩被佔領土的佔領，地區便無法實現和平、安全與穩定。雙方呼籲國際社會採取不可逆舉措，推動巴勒斯坦獨立建國，按有關巴人命運自決權、回歸與賠償權等的國際決議和國際法基礎實現政治解決。

雙方又呼籲盡快召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，支持巴勒斯坦政府依據被認可的國際原則，在加薩地帶、約旦河西岸和東耶路撒冷履職，要求安理會再次審議支持巴勒斯坦加入聯合國，呼籲支持聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處。雙方強調以色列旨在改變耶路撒冷現狀的單方面舉措無效，譴責以政府持續推進有針對性的定居點計劃，並支持埃及採取一切措施應對加薩地帶遭受侵犯造成的影響。本報綜合報道