被指研美用戶資料剝離 TikTok回應指消息不準確

【本報綜合報道】英國傳媒周四報道，中國影片分享平台抖音海外版TikTok試圖開發美國版的核心演算法，把美國1.7億名用戶的資料與其他用戶資料分離，產生一個獨立於中國母公司字節跳動營運的版本，以釋除美國政府的疑慮。TikTok回應指出，報道有誤導及不準確。

倘實行 過程或需逾一年 知情人士表示，TikTok與字節跳動的工程師分別在美國及中國進行研究，希望設計出只適用於美國用戶的獨特演算法和源代碼，在技術上把美國用戶資料分離。美國版核心演算法的設計工作未完成，不確定是否成事，要把TikTok美國業務與字節跳動的底層代碼分離有難度，預計需時一年以上完成。

TikTok受歡迎的原因之一是其推薦系統演算法有效度高，TikTok的源代碼由字節跳動工程師開發，並根據TikTok的全球市場客製化。