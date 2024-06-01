兩岸國際

另多宗官司纏身 開審未有期

特朗普另涉不當處理機密文件。 特朗普另涉不當處理機密文件。
特朗普另涉不當處理機密文件。
特朗普官司纏身，分別面對掩口費案、機密文件案、2020年總統選舉案及喬治亞州選舉干預案4宗聯邦刑事案件。掩口費案已在周四有裁決，其餘3案均未有開審日期，料拖到今年11月大選後才處理。
特朗普涉及的案件特朗普涉及的案件
特朗普涉及的案件
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