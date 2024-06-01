掩口費付女星 特朗普34項罪成

首位刑事指控入罪美前總統 美國前總統特朗普涉於2016年總統選舉期間，向色情片女星斯蒂芬妮等人支付掩口費，去年被控34項偽造商業紀錄重罪。紐約曼哈頓法院陪審團周四一致裁定特朗普34項罪名全部成立，他成為首位刑事指控入罪的前總統，他離開法院時仍堅稱無辜，其律師指將盡快提出上訴。法官將於7月11日宣判刑期，每項偽造商業紀錄重罪最高可判囚4年，若疊加判刑則可面臨136年監禁。

斥審判被操縱 勢上訴 由12人組成的陪審團經過兩日退庭商議後，一致裁定特朗普所有控罪罪名成立，陪審員讀出他的每項罪名，並重複說「罪成」34次，特朗普則在旁冷靜地看着陪審團。在走出法庭前，特朗普握着兒子埃里克的手，臉漲得通紅。特朗普之後向在場記者表示，這是一次被操縱的、可恥的審判，真正的判決將在11月5日大選日由人民做出。他又批評掩口費案是拜登政府主使，但他和競選團隊並沒有為這指控提供任何證據。

撐反人士法院外聚集 法院外有支持和反對特朗普的示威者等待裁決，有反對者得悉全部罪成，高叫「正義得到伸張」，另有人說「紐約討厭特朗普」。

拜登團隊籲民眾投票 總統拜登在社交網發文，指唯一能令特朗普遠離白宮的方法是投票。

拜登的競選團隊發聲明，裁決表明無人可以凌駕法律之上，又呼籲選民在大選日阻止特朗普入主白宮。

眾議院議長約翰遜指，裁決顯示司法系統被武器化，整個審訊是政治、而非司法行為。特朗普競選團隊則發出籌款電郵，當中電郵以全大寫英文字母寫道：「我是政治囚犯。」值得留意的是，法官判刑日期是7月15至18日舉行的共和黨大會前夕，特朗普將在大會上獲正式提名為共和黨總統候選人。有法律專家指出，特朗普可能會逃過監禁的命運，今次裁決料不會影響他爭取重返白宮或再次成為總統，他有很大機會上訴。

在北京，昨日舉行的中國外交部記者會上，有記者問到如果特朗普當選美國總統，其罪名是否會成為他訪華的阻礙或給中美關係帶來困難。中國外交部發言人毛寧回應指，對於美國的大選或美國的內部事務，中方不作評論。中方希望無論誰當選美國總統，都能夠致力於發展健康穩定的中美關係，因為這符合兩國和兩國人民的共同利益。本報綜合報道