收容所斷資金鏈 數百貓陷險

【本報綜合報道】近日網傳上海動物綠洲奉賢貓收容領養基地已倒閉，導致800隻流浪貓無家可歸。該基地周三證實資金鏈斷裂，但基地內現存400多隻貓，非網傳800隻，且10名工作人員仍在崗工作，保證日常運作。基地正與上級公司以及政府相關部門溝通，探討下一步的解決方案。

被欠薪人員暫續照料 基地主管郭軍威表示，目前基地內的工作人員上月和本月的薪水未發放，但大家都仍在崗位上，貓砂還能支撐3個月，貓糧則只可供應一個半月。後續解決方案主要考慮金錢和人力成本，可能會轉交給新的資方，或考慮獨立營運，或和一些公益性的組織溝通，他希望能把各種可行的方向先梳理出來，多渠道地探討最終解決方案。

動物綠洲位於上海市奉賢區西渡街道燈塔村，佔地約3萬平方米。基地設有隔離區、領養區和餵食區，幼貓和成年貓也有各自生活區域。截至去年11月，該基地已累積收養600多隻流浪貓，其中有100多隻找到領養人。郭軍威指，若基地最終清退，會和各大收容所聯繫，和相關部門一起協作，將基地內的貓分流送去新的收容地。