寶林茶室兩死 證邦克列酸中毒

【本報綜合報道】台灣素食餐廳寶林茶室分店今年3月爆發食物中毒事件，至少4人死亡。台媒昨日報道，法務部法醫研究所日前已完成其中呂姓、楊姓死者的鑑定報告，確認兩人死因為邦克列酸（Bongkrekic Acid）中毒，至於兩人感染邦克列酸的原因及途徑，北檢專案檢察官將會同專家學者進一步調查釐清。

台灣首例 感染途徑待查 上述兩名死者的鑑定報告，已轉送台北地檢署供檢察官偵辦參考。另外兩名死者，包括一名馬來西亞籍男子和一名40歲女子，經北檢驗屍解剖遺體後，已將樣本送往法醫所毒物化學組鑑驗。目前法醫所仍在鑑定另外兩人的死因，近日將把鑑定報告送交台北地檢署參考。

寶林茶室中毒案發生不久，衞福部就在死者身上發現邦克列酸，也在胡姓代班廚師的手部及糞便中採集到邦克列酸。據報道，由於台灣首次發生邦克列酸中毒死亡案，法醫所檢驗用邦克列酸樣本已因該案使用殆盡，一度緊急向境外採購，以便進行定量檢驗，測定邦克列酸致人於死的濃度，確認死因。