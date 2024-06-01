貼紅十字會標誌 直升機送烤全羊惹疑

中國紅十字會近日再捲入輿論風波，原因是網傳一段影片顯示，一架貼有紅十字會標記的直升機送烤全羊給在浙江戶外聚餐的多人。雖然紅十字會及當事人事後解釋直升機屬私人所有，當時非執行紅十字會任務，惟網民紛紛提出質疑。

運浙江聚餐 辯稱屬私人擁有 影片中，多名男子在一處山腳的平地上露天聚餐，不遠處一架貼有紅十字標記的小型直升機緩緩降落，其中一名男子跑向直升機，機上一人端出一大盤烤羊肉交給他。中國紅十字會總會周四確認片中直升機是私人購買，送烤全羊用的是當事人購買的油。當事人曾駕駛自己的直升機參與紅十字會救援演練，所以機身貼上紅十字標誌。但執行非紅十字會任務時，不應該繼續張貼該標誌，該會已向他普及了有關知識。

當事人牙哥除在其短片平台帳號「戶外牙哥-牙哥」發片澄清，前日亦親自向內媒講述事件緣由。他表示，在浙江省台州市仙居縣開設戶外運動基地，經營直升機相關業務，也經營烤羊肉等餐飲項目。上月28日事發當日，他駕駛其直升機參加紅十字會應急演練，結束後因當天比較忙，直升機回到基地後連機身的紅十字標誌都沒拿掉，就接了送烤全羊的任務。片中有部分是基地工作人員，另一部分是基地客戶。他表示，參加紅十字會應急演練已有很多年，非常熱衷於應急救援相關工作，也樂意參與救援相關活動。本報綜合報道