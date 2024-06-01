荔枝失收一度價飆 近日便宜一半

【本報綜合報道】去年暖冬後今年開春又逢大雨，廣東地區荔枝遭受重創，產量銳減導致荔枝價格飆升。惟內媒發現，近日多地荔枝價格已不像剛上市時那麼昂貴，目前妃子笑品種已跌破每斤（半公斤）20元（人民幣‧下同，約21.7港元），較一個月前跌近四成。在山東濟南、浙江杭州、廣東廣州有市民更發現，妃子笑價格跌至個位數。

各地荔枝陸續應市 周二在浙江寧波果品批發市場，荔枝、枇杷等時令水果的價格均有所下降，荔枝成本價從上周每斤30、40元（約32.5、43.5港元）降至12、13元（約13、14港元）。目前該批發市場整體供應充足，價格穩定，近一周水果日均交易量約1,217噸。記者從廣州市番禺區部分水果檔口了解到，荔枝的零售價與月初剛上市時相比下跌過半。有水果檔經營者更稱，踏入6月荔枝價格可能繼續走低。在番禺區市橋街沙墟一村水果街，海南妃子笑、白糖罌的售價每斤12至15元（約13至16港元），散粒每斤更低至10元（約10.8港元）以下。

導致價格下降的主因是海南產的妃子笑大量上市，加上四川、雲南的荔枝也逐漸成熟。今年是荔枝產量的「超小年」，在位於全國荔枝重要產地的廣東茂名高州，有荔枝農表示，目前荔枝價格不僅受品種、產量等因素影響，還要看樹齡，部分千年荔枝樹產出的荔枝價格可以達每斤2,888元（約3,140港元）。