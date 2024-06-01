風暴逼近廣東 台山停課關景區

【本報綜合報道】位於南海北部的熱帶低氣壓昨日逐漸靠近廣東西部沿岸，並升級為熱帶風暴，中央氣象台當日下午宣布今年第2號颱風「馬力斯」生成，或於當晚到今日凌晨在廣東珠海到電白一帶沿海，以熱帶低氣壓或熱帶風暴級登陸。台山市昨日宣布全市中小學、幼兒園停課，各濱海景區全面關停，川山群島客運服務暫停。

料有140毫米大暴雨 該熱帶低氣壓及其外圍雲系，周四為廣西中部、海南島南部、湖北東部、安徽南部、江西中部等地帶來較強降雨，預計昨日至今日繼續北上，海南島、廣東、福建、浙江、江西等地雨勢較強，廣東東部沿海等地料有100至140毫米大暴雨，局部地區有雷暴大風等強對流天氣。昨日早上8時，熱帶低氣壓中心附近最大風力有7級，低壓將繼續向北偏東方向移動，強度略有加強，預料在內地登陸之後轉向東北方向移動，強度逐漸減弱。

國家防總周四晚上8時啟動防汛防颱風4級應急響應，派出工作組赴廣東協助指導做好防汛防颱風工作。國家防總辦公室點對點調度廣東、海南等地，要求密切監視熱帶低氣壓發展變化，加強預測預報預警，按照防颱風預案細化落實各項防禦措施，確保民眾生命安全，最大程度減少災害損失。廣東、海南分別啟動防風4級和海上防颱風4級應急響應，正按照預案做好船隻回港、人員疏散、隱患排查、危險區管控和力量預置等工作。廣東沿海、海南沿海、瓊州海峽、南海大部、北部灣等地周五風力較大，可能對船隻出海、海上作業等造成不利影響。