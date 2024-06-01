內地首5個月火災947死 按年升19%

【本報綜合報道】國家消防救援局周四通報，今年1至5月，內地火災形勢呈現「一升三降」的特點。截至上周一，全國共接報45萬宗火災、947人死亡、989人受傷、直接財產損失26.8億元人民幣（約29億港元）。與去年同期相比，死亡人數上升19%，火災宗數、受傷人數和財產損失分別下降4%、7.7%和28.9%。

從火災發生區域看，東部地區火災佔比最高，為45.1%，中部、西部和東北地區分別佔26%、21.1%、7.8%。因發生重特大火災事故，江西、河南、江蘇三省的火災死亡人數相對較多。另外，城市、農村火災數量佔比分別為39%、61%，死亡人數佔比則為51.4%、48.6%，火災與區域性經濟、人口數量總體上呈正相關關係。

從火災多發的行業領域看，今年首5個月住宅火災有13.8萬宗、726人死亡，佔死者總數76.7%，較去年同期上升25.4%。公眾聚集場所火災宗數同樣上升明顯，賓館、餐飲等公眾聚集場所發生7,400多宗火災，較去年同期上升40.5%。各類廠房庫房共發生8,768宗火災，61人死亡，宗數下降5.7%，死亡數則上升7%。據有關部門統計，近3年與電動單車相關火災年均增長20%。今年來全國已發生10,051宗相關火災，造成35人死亡。從引發火災的原因看，電氣故障和用火不慎誘發的佔火災總數近一半，分別為26.2%、22.3%，是誘發火災的主因。