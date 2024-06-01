推鄰居女童落樓致死 智障少女受查

【本報綜合報道】江西省九江市都昌縣一名有智力障礙的13歲少女，周日將兩歲鄰居女童從17樓窗台推下，導致對方墮斃。該少女已被警方控制，案件偵辦工作正在進行中。有消息指，該少女是某學校6年級學生，該校工作人員未證實她所在年級，稱其他情況需諮詢公安部門。

都昌縣公安局周四發布警情通報指，事發於周日下午5時許，涉事少女譚××將被害人秦秦從樓道窗台推下，致對方墮樓身亡。閉路電視畫面顯示，事發前穿白裙的譚××懷抱秦秦走進單元門，她乘坐的升降機到達17樓，但那邊沒有閉路電視。都昌縣一名官方人士確認，案件涉及未成年人；警方則稱接受家屬和社會監督，依法依規辦理。

秦秦的母親吳女士表示，其家婆趕到升降機相差一分鐘就晚了，一上去譚××手上就「沒人了」。吳女士稱一開始並沒想過秦秦是被譚××扔下去的，譚××自稱把秦秦放在一、二樓，但大家找了兩、三小時也沒找到。後來警方告知吳女士，譚××已承認犯行。死亡證明顯示，秦秦死亡原因是「從一個平面至另一個平面的其他跌落」，其遺體周四進行驗屍。