關注學生心理 逾半家長冀校方助開導

是次調查有1,000名家長參加，第一線城市的佔34.5％，二線城市的佔39.1％，三、四線城市的佔19.5％，縣城或城鎮的佔5.5％，農村的佔1.4％。受訪家長中，孩子處於小學及以下階段的佔29.8％，初中階段的佔16.1％，高中階段的佔15.9％，大學階段的佔35.3％，研究生以上階段的佔2.9%。有家長指自己每天都會和孩子聊天，聽孩子分享當天喜與悲，了解對方不高興的原因，幫對方疏導或告訴他正確的應對方式。