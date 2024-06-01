教育部防範學生欺凌 促天眼覆蓋校園全境

發通知要求設治理委員會 訂規懲戒 教育部網站昨日發布消息，為推進中小學校園暴力與學生欺凌防範治理專項行動，教育部辦公廳近日印發通知，對各地開展的上述專項行動提出具體工作要求。當中要求，在樓道、天台、儲物間等隱蔽場所，做到閉路電視監控全覆蓋。

通知要求各校成立學生欺凌治理委員會，對欺凌行為進行認定，依法依規處理；亦要制訂細化校紀校規，明確不同欺凌行為的相應懲戒舉措。

每學期組兩次防治班會 各校要公布欺凌防治電話、電郵和法治副校長、分管安全工作校領導電話，對來電反映情況落實首問負責制度。每班每學期至少組織兩次學生欺凌防治主題班會，教育學生掌握預防欺凌的知識和做法。

此外，各地教育行政部門和學校要面向所有教職員工和家長，定期開展學生欺凌防治專題培訓，提升識別、應對能力以及干預處置水平；並要加強對困境兒童的關愛，及時做好生活照料、心理輔導、家庭教育指導等。

加強對教師和家長引導 通知強調，各地教育行政部門要結合實際，研究制訂防治中小學生欺凌和暴力的指導手冊，加強對教師和家長教育引導，同時在法律諮詢、心理輔導、行為矯正、技防建設等方面給予學校必要的指導與支持。本報綜合報道