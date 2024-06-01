擅向境外洩密 欠債公僕囚10年

非法獲利6.6萬元

案情指，某政府機關工作人員小何因欠債，主動登陸瀏覽境外某網站，並加入諸多群組尋求賺錢渠道。小何在一次網聊中結識自稱研學機構的人員「小靜」，對方開出高價，稱只要提供一些單位內部資料，就可輕鬆賺外快。小何開始頻繁複製並私自留存各類單位內部培訓課件、偷拍辦公室的涉密文件、挖空心思尋找內部講話材料，並按照約定時間發送給「小靜」，對方則以獎勵誘導小何繼續獲取更多有價值的涉密材料。