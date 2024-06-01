擅向境外洩密 欠債公僕囚10年
【本報綜合報道】國家安全部昨日披露案例，有政府機關工作人員因欠外債經濟壓力過大，向境外提供近30份涉密文件資料，非法獲利6萬餘元人民幣（約6.6萬港元），被判處有期徒刑10年。
非法獲利6.6萬元
案情指，某政府機關工作人員小何因欠債，主動登陸瀏覽境外某網站，並加入諸多群組尋求賺錢渠道。小何在一次網聊中結識自稱研學機構的人員「小靜」，對方開出高價，稱只要提供一些單位內部資料，就可輕鬆賺外快。小何開始頻繁複製並私自留存各類單位內部培訓課件、偷拍辦公室的涉密文件、挖空心思尋找內部講話材料，並按照約定時間發送給「小靜」，對方則以獎勵誘導小何繼續獲取更多有價值的涉密材料。
小何的異常行為很快引起國安機關注意，調查後確認「小靜」的真實身份是境外間諜情報機關人員。小何於前年6月，因涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密罪被批准逮捕。
國安部警告網絡紛繁複雜，應提升網絡安全防範意識遠離竊密陷阱，小心交友，留心公開發布的言論和照片，收取報酬時也不能貪心。
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