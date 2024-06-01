中柬聯合演習 多款機械狗成焦點

【本報綜合報道】中國和柬埔寨上月初舉行「金龍-2024」聯合演習，當中首次參演、兼具偵察和打擊能力的機械狗成為焦點。對中方此次軍演中展示多款機械狗，外媒紛表關注，有美媒認為這是中國軍事實力不斷增強的最新迹象。

兼具偵察及打擊能力 內地官媒發布的軍演畫面可見，中方參演隊員使用遙控器操作機械狗查探街區外圍障礙情況，同步將鐵絲網、廢舊輪胎、路障等現場障礙物情況回傳給指揮部。該款機械狗身形小巧，重約15公斤，配備超廣角感知系統，腹部裝載電池和動力系統。它不僅能完成前進、橫臥、跳躍、後退等動作，還能自主規劃路線，避開障礙物，可在偵察環節中迅速抵近目標，並實時回傳偵察畫面。

軍演中另一款大型機械狗則重50多公斤，並掛載步槍。在模擬強擊突入訓練環節中，該款B1四足機械狗作為「尖刀」強擊突入，迅速瞄準目標打擊。在確認安全後，參演隊員才魚貫而入，完成後續清剿任務。中方參演隊員表示，該款機械狗可在訓練當中，代替隊員先偵察，並在發現敵人後開火攻擊，是城市攻防作戰中的新成員。