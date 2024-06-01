北京指台灣是與美最具燃爆點問題

【本報綜合報道】中國外交部副部長馬朝旭周四起訪問美國首都華盛頓，他當日與美國副國務卿坎貝爾會面，今次會談目的是保持開放溝通管道，防止誤判和意外衝突，特別是在緊張時期。馬朝旭重申，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，亦是兩國關係最具燃爆點的問題。

馬朝旭晤美副卿 馬朝旭和坎貝爾會談兩小時後，雙方人員在國務院共進工作午餐，美國副國家安全顧問費納（Jon Finer）下午繼續與馬朝旭進行討論。美國官員表示，馬朝旭訪美是兩國密集外交活動的延續，目的是以負責任的方式管理兩國競爭，以及存在分歧的領域。美國國務院發言人表示，美方在繼續採取行動保護國家及盟友和夥伴利益與價值觀的同時，也透過與中國進行面對面的外交活動，清晰、直接地表明華府立場和意圖，並就與美國人民和全球相關的雙邊和地區問題取得進展。

馬朝旭會後向記者表示，他與坎貝爾圍繞中美關係和共同關心的國際地區問題廣泛、深入地交換了意見。馬朝旭指出，當前中美關係處於止跌穩定的關鍵階段，落實兩國元首去年11月會晤達成的重要共識，進一步穩定與中美關係符合中美雙方利益，也是國際社會的普遍期待。中國亦致力於穩定發展中美關係，但同時堅定維護主權安全和發展利益，一邊尋求對話合作，一邊損害中方利益行不通也辦不到，以競爭之名搞零和博弈沒有出路，遏制打壓、剝奪中方正當發展權利，中國政府和人民絕不答應。

冀美能恪守一中 馬朝旭強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，也是兩國關係中最重要、最敏感、最具燃爆點的問題，美方如果真的希望台海和平穩定，就應該恪守一中原則和中美三個聯合公報，兌現不支持「台獨」的承諾。

對於烏克蘭問題，馬朝旭說中方一貫秉持客觀公正立場，致力於勸和促談，推動危機政治解決。中國沒有提供衝突方武器，嚴格管控軍民兩用物項。他還就南海、經貿科技、美國印太戰略等問題表達了中方嚴正關切和立場，就中東、朝鮮半島等地區熱點問題同美方交換意見。