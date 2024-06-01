事隔年半 中美防長在新加坡首面談

【本報綜合報道】新加坡香格里拉對話會昨起一連3日在新加坡舉行，美中關係、俄烏戰事、加薩戰爭、南海主權爭議將成為關注議題。出席的中國國防部長董軍和美國國防部長奧斯汀當日會晤，是2022年11月以來中美防長首次面對面會談。

董軍和奧斯汀會面歷時75分鐘。中國國防部新聞發言人吳謙表示，中美防長就兩國關係、台灣、南海問題交換意見，董軍在會上警告美國不應介入台灣問題，美國對台立場違反華府承諾，並對「台獨」勢力發放錯誤訊息。美國國防部發言人賴德發聲明指，奧斯汀對解放軍近期在台海周邊的挑釁活動表達深切憂慮，重申北京不應利用屬於台灣正常及例行民主過程一環的政治過渡，作為脅迫行動的藉口。一名美國高級國防官員指，雙方強調了保持兩軍之間溝通渠道開放的重要性，今次會談標誌着開放溝通管道的重要一步。

關注涉台問題 今次是董軍和奧斯汀繼4月通話後首次會面，亦是中美元首去年11月會晤後，兩國軍方最高層會面。解放軍東部戰區上周四起組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，一連兩日在台島周邊舉行「聯合利劍-2024A」演習，開展對海突擊、對陸打擊、防空反潛等科目訓練，檢驗多域協同、聯合打擊等實戰能力。解放軍當時表明，演習是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的強力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

有香格里拉對話之稱的亞洲安全會議，今年有多達600名代表參加，來自全球50個國家，出席者包括多國防長、高級軍事官員、外交官、軍工企業代表以及智庫學者。俄羅斯因為入侵烏克蘭，前年起再沒出席，以色列今年也沒報名。菲律賓總統小馬可斯將在開幕式上作主題演說，他周三曾表示，自己應邀在香格里拉對話談論南海意義重大，他也將在演講中闡述菲律賓對南海的立場，認為這影響地區，這也影響世界。