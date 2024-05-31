兩岸國際

為食熊闖民居偷餅
美國加州洛杉磯蒙羅維亞一隻熊十分喜愛吃零食，經常私闖民居覓食，對其中一款夾心餅更是情有獨鍾，獲當地民眾取名為奧利奧（Oreo）。居民庫利（Vina Khoury）日前在家中發現，奧利奧大搖大擺進入家中，叼走一排餅乾後跳窗離開，她形容如此近距離遇見奧利奧，令她感到相當震驚。
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