頭骨切痕揭古埃及人或手術治癌

【本報綜合報道】一個國際科學家團隊早前利用數碼顯微鏡和微型電腦斷層掃描，分析目前收藏在英國劍橋大學實驗室的兩個古埃及癌症患者頭骨，發現頭部腫瘤周圍有切割傷口，推測為鋒利金屬儀器切除生長物的痕迹，反映古埃及醫生可能曾試圖透過手術治療癌症。研究論文周三已發表在醫學期刊《醫學前沿》。

研究團隊分析一個公元前2686至2345年的30至35歲男性頭骨，發現他曾有腫瘤，頭骨表面散布約30個圓孔，推測為惡性腫瘤造成的骨損傷，周圍有被鋒利物件切割除生長物的痕迹。研究作者之一卡馬羅斯（Edgard Camaros）認為，這或是人類首次透過外科手術治療癌症。

銳器創傷揭女性或曾參戰 另一個公元前664至343年的50歲以上女性頭骨，存在3個惡性腫瘤破壞骨骼的病變，但表面沒有相關手術痕迹。頭骨還留有兩道長期愈合的骨折，表明醫療干預成功治療頭部受傷，她亦在受傷後存活許多年。研究人員推測，創傷應由銳器近距離擊打造成，推測該名女性或曾參與戰爭，引領研究團隊重新思考女性當時的角色。