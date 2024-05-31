荷蘭機場恐怖事故 有人捲客機引擎亡

傳為地勤員工自殺乘客安全疏散 荷蘭阿姆斯特丹斯希普霍爾機場前日下午出現恐怖一幕，一人捲入準備起飛的客機引擎內喪生，機上乘客和機組人員安全疏散，目前接受輔導治療。事件仍在調查中，不排除是自殺，多家傳媒指死者是機場停機坪員工。

涉事KL1341航班屬於荷蘭皇家城市短途航空公司，客機型號是巴西航空工業公司ERJ-190。客機於當日下午2時25分出發，原定前往丹麥比隆國際機場。客機在跑道滑行期間準備起飛時，機組人員發現異常後停止起飛，結果發現有人捲進正在運轉中的引擎當場死亡。

目擊者：發出「地獄般噪音」 負責機場安全的荷蘭皇家憲兵隊人士透露，飛機事發時完成載客並向跑道滑行，機組人員完成安全示範之際，發現一人跳入引擎，飛機於是立即停止滑行。目擊者形容引擎一度發出「地獄般的噪音」，之後看到煙霧冒出。母公司荷蘭皇家航空證實，有一人捲入引擎不幸死亡。憲兵隊發言人指，將安排乘客接受問話尋找線索。

斯希普霍爾機場對死者親屬表示哀悼，並對目擊者表達關懷。荷蘭安全委員會已向斯希普霍爾機場派出3名調查人員，勞動部也派出工作場所標準檢查員，以釐清事件是否涉及工作場所安全問題。斯希普霍爾機場是歐洲最繁忙和熱鬧的機場之一，上月有近350萬人次旅客進出。本報綜合報道