英7‧4大選 下議院解散 辛偉誠留任至新內閣組成
【本報綜合報道】英國首相辛偉誠早前宣布今年7月4日大選，並獲國王查理斯三世批准解散國會下議院。下議院昨日正式解散，辛偉誠留任首相至大選後新內閣組成。
根據規定，國會在大選開始前25個工作日自動解散，上議院及下議院本屆任期的工作全部完結，下議院所有席位變成空缺，議員們不再代表他們的選區，大選前不會有國會議員。上議員是委任制，他們會保留席位，而包括首相在內的所有內閣大臣仍保留現有職位直至新內閣組成。
保守黨政治豪賭
執政保守黨經歷月初地方選舉慘敗，辛偉誠上周三作出政治豪賭，宣布提前於7月4日大選。保守黨的民調支持度大幅落後在野工黨，一旦大選失利，保守黨將結束長達14年的執政地位。
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