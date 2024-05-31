英7‧4大選 下議院解散 辛偉誠留任至新內閣組成

根據規定，國會在大選開始前25個工作日自動解散，上議院及下議院本屆任期的工作全部完結，下議院所有席位變成空缺，議員們不再代表他們的選區，大選前不會有國會議員。上議員是委任制，他們會保留席位，而包括首相在內的所有內閣大臣仍保留現有職位直至新內閣組成。