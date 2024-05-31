朝逾10導彈射東部海域 美日韓譴責研應對

繼向南韓空飄裝有垃圾和糞便的氣球示威後，北韓昨日罕有向朝鮮半島東部海域發射十多枚疑似短程彈道導彈。日本首相岸田文雄稱，北韓導彈可能落入日本專屬經濟區以外海域，目前未發現造成任何損失，日本已就北韓違反聯合國安理會有關決議提出抗議。

南韓聯合參謀本部（聯參）指，北韓於昨日清晨6時14分許從平壤順安一帶，向半島東部海域發射多枚短程彈道導彈，飛行350多公里後墜海。

飛逾350公里 射程料覆蓋首爾 如果導彈從平壤發射，射程足以覆蓋首爾、大田等南韓大城市，以及清州、水原、瑞山等主要空軍基地。初步判斷，北韓可能發射KN25超大型多管火箭炮。美日韓對朝代表昨天舉行電話會議，強烈譴責北韓發射彈道導彈，並探討合力應對方案。

聯參正分析導彈具體參數，在加強監測和警戒力度應對北韓持續挑釁的同時，會與美國和日本緊密共享北韓彈道導彈的相關情報，確保萬全的應對態勢。聯參又指，北韓從昨早7時50分起，從黃海北方界線以北地區，向南韓的定位系統發起電波干擾攻擊。日本防衞省稱，至少一枚北韓導彈最大高度達到約100公里，飛行350公里以上。據防衞省紀錄，北韓曾在2022年6月同時發射8枚短程彈道導彈，創下當時紀錄。

南韓總統尹錫悅昨日接見到訪的美國印太司令帕帕羅，尹錫悅希望帕帕羅能為進一步鞏固聯防態勢、成功構建一體化的延伸威懾體系作出貢獻。帕帕羅回應稱，將與韓方更加緊密協作，致力增強聯防態勢。

談朝射衞星 安理會勢無共識 聯合國安理會於今日開會，討論北韓近日發射軍事偵察衞星的應對方案。南韓計劃在會上強烈譴責北韓接連發射軍事偵察衞星和彈道導彈，預料北韓將以利害當事國資格與會發聲。考慮到中國及俄羅斯的立場，預計安理會難以形成共識。本報綜合報道