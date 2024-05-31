烏襲俄預警雷達 疑獲美同意

受襲的「沃羅涅日-DM」預警雷達位於阿爾馬維爾市附近，奧地利聯邦軍上校賴斯納（Markus Reisner）表示，考慮到受襲設施屬於俄羅斯核威懾手段的一部分。攻擊雷達站對烏克蘭不太可能有直接軍事價值。有人猜測雷達站無法使用，將削弱俄羅斯搜集烏克蘭發射美援陸軍戰術導彈系統（ATACMS）的情報。但雷達站設計用作探測洲際彈道導彈，它們的飛行高度遠高於烏克蘭使用的戰術武器。

賴斯納認為，假如襲擊與美國回應俄羅斯揚言在任何情況下可使用非戰略核武一事有關，便可得出烏克蘭局勢極其嚴峻、烏克蘭戰爭再次升級的進一步結論，俄羅斯可能作出核報復。根據俄羅斯的核武理論，可在關鍵政府和軍事設施受襲，阻止敵方發起核報復下使用核武。到目前為止，俄羅斯國防部仍未對預警雷達疑似受襲發表評論。