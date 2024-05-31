俄年擊落逾1300烏越境無人機

俄新社於周二邊防軍日公開庫利紹夫的專訪，他指俄烏邊境局勢仍然緊張。針對俄羅斯境內的導彈及火炮攻擊沒有減少，無人機襲擊軍事、運輸、能源及公共基礎設施的次數持續增加，主要造成平民傷亡。烏克蘭破壞與偵察小組通常由外籍僱傭兵、國際恐怖分子組成，他們持續試圖滲透俄羅斯邊境。自前年特別軍事行動迄今，俄邊防軍在布良斯克、庫爾斯克、別爾哥羅德及克里米亞方向，曾29次瓦解烏克蘭的滲透企圖，次數在俄羅斯3月大選前夕激增。庫利紹夫還指摘北約正在緊鑼密鼓地演練對俄羅斯領土的核打擊計劃，無疑給俄羅斯帶來嚴重威脅。