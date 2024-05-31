俄年擊落逾1300烏越境無人機
【本報綜合報道】俄羅斯聯邦安全局第一副局長、邊防局局長庫利紹夫表示，烏克蘭情報機關加強在俄羅斯邊境活動，並嘗試招募邊民參與情報和顛覆活動。庫利紹夫透露，俄羅斯邊防軍於去年擊落逾1,300架越境的烏克蘭無人機。
俄新社於周二邊防軍日公開庫利紹夫的專訪，他指俄烏邊境局勢仍然緊張。針對俄羅斯境內的導彈及火炮攻擊沒有減少，無人機襲擊軍事、運輸、能源及公共基礎設施的次數持續增加，主要造成平民傷亡。烏克蘭破壞與偵察小組通常由外籍僱傭兵、國際恐怖分子組成，他們持續試圖滲透俄羅斯邊境。自前年特別軍事行動迄今，俄邊防軍在布良斯克、庫爾斯克、別爾哥羅德及克里米亞方向，曾29次瓦解烏克蘭的滲透企圖，次數在俄羅斯3月大選前夕激增。庫利紹夫還指摘北約正在緊鑼密鼓地演練對俄羅斯領土的核打擊計劃，無疑給俄羅斯帶來嚴重威脅。
俄加強招募中非僱傭兵
烏克蘭國防部長烏梅羅夫周一表示，俄羅斯準備在烏克蘭邊境附近再部署30萬軍隊，正策劃一場新攻勢。烏克蘭國防部情報總局稱，俄羅斯國防部加強在中非國家招募僱傭兵赴烏作戰。新兵中有盧旺達、布隆迪、剛果及布隆迪民眾，他們在幾乎沒有掩護下，在戰場上以密集隊形衝鋒。
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