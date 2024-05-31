98億元援烏 瑞典提供預警機 為F16作戰準備

協調指揮控制改善 擬助建國防科研 瑞典周三公布最新軍援烏克蘭方案，達到破紀錄133億瑞典克朗（約98億港元）。瑞典將首次提供兩架ASC890預警機，讓烏克蘭具備海空偵察和尋找目標能力，為即將到來的F16戰機提供訊息。

瑞典還向烏克蘭援助可從空中、地面發射的RB99先進中程空對空導彈，庫存所有PBV302裝甲運兵車，以及155毫米炮彈等。瑞典承諾協助烏克蘭，建立類似瑞典國防研究所的國防科研機構，並提供衞星通訊裝備改善烏軍指揮和控制能力。雖然武器庫存因援烏而減少，但瑞典會採購補充。瑞典決定在原來訂購的兩架S106全球眼預警機基礎上，增購一架同型飛機。

荷擬愛國者防空導彈援烏 烏克蘭空軍指出，獲得預警機將顯著提升探測俄羅斯空中目標、預警和空戰協調能力。烏克蘭可透過預警機，更有效監控俄羅斯領空的活動，配合即將現身的F16作戰。從俄烏戰爭前年2月爆發至今，瑞典累計給予烏克蘭435億瑞典克朗（約320億港元）援助。此外，荷蘭國防大臣奧隆格倫在歐盟成員國防長會議舉行前表示，荷蘭正與盟友一道努力為烏克蘭快速組裝一套愛國者防空導彈系統，目前已展開談判並接近達成最終協議，但她拒絕透露談判對象。

指華撐俄 美將聯多國制裁 美國副國務卿坎貝爾指摘中國支持俄羅斯攻擊烏克蘭，警告美國和其他北約國家將進一步制裁中國。他形容中方行動已破壞歐洲心臟地帶穩定，認為歐洲和北約國家迫切需要就此表達集體關切。坎貝爾稱中國正幫助俄羅斯重建軍事力量，包括遠程導彈、火炮和無人機，以及追蹤戰場動向能力。而且中方的支援持續和全面，得到中國領導層支持，在幕後為俄羅斯提供一切幫助。他形容中方行動不僅在烏克蘭戰場上為俄羅斯創造能力，而且能對歐洲其他國家構成迫在眉睫的戰略挑戰。

新一屆歐洲議會選舉將於下月6日至9日舉行，中國政府歐洲事務特別代表、聯合國前副秘書長吳紅波近日受訪談到中美歐三方關係，指出中國不反對跨大西洋聯盟，美歐關係也不應妨礙中歐關係正常發展，下半年中歐還會有更多高層互動和各領域交流合作；又指發展中歐、中俄關係並行不悖，都符合中國根本利益。本報綜合報道

ASC890預警機有助海空偵察。 坎貝爾 瑞典向烏提供庫存所有PBV302裝甲運兵車。 RB99先進中程空對空導彈可從空中、地面發射。