國企管理人員處分條例 9月施行

【本報綜合報道】《國有企業管理人員處分條例》日前公布，將於今年9月1日起施行，當中明確處分工作的原則、適用對象的範圍，並規範處分的種類及其適用，細化國有企業管理人員違法行為，建立健全國有企業管理人員處分工作監督制約機制。

該條例共7章52條，當中要求給予國有企業管理人員處分，堅持公正公平，集體討論決定；堅持寬嚴相濟，懲戒與教育相結合；堅持法治原則，以事實為根據，以法律為準繩，依法保障國有企業管理人員以及相關人員的合法權益。

此外，沿用監察法實施條例對國有企業管理人員的界定，規定國有企業管理人員任免機關、單位按照幹部管理權限處分違法的國有企業管理人員。

具體化51項違法情形 在與公職人員政務處分法保持銜接一致的基礎上，條例進一步明確國有企業管理人員處分的種類和期間，將「三個區分開來」有關要求轉化為從輕或減輕處分的情形。聚焦國有企業經營管理易發多發違紀違法問題，將公職人員政務處分法第三章規定的有關違法行為具體化為51項違法情形，並明確相應處分。與此同時，嚴格規範處分程序及覆核申訴、糾正糾偏等制度，保障相關人員合法權益。