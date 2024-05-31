收賄逾10億 煙草局前副局長死緩

何澤華

【本報綜合報道】遼寧省大連市中級人民法院就國家煙草專賣局前黨組成員、副局長何澤華一案公開宣判，他因受賄罪被判處死刑，緩期兩年執行，並將終身監禁，不得減刑或假釋。他又因利用影響力受賄罪被判有期徒刑4年，並處罰金30萬元（人民幣‧下同，約33萬港元）。法院決定合併執行死緩刑罰，並剝奪其政治權利終身，沒收個人全部財產，其違法所得將被追繳並上繳國庫。

離職後仍非法牟利 審理過程中查明，自1998至2023年，何澤華利用在不同煙草專賣局及公司領導職位，為相關企業及個人提供幫助，非法收受財物總計約9.43億元（約10.2億港元）。2014至2016年間，他離職後仍利用原有職務影響，為他人在煙草業務和銀行攬儲上牟取不當利益，收受財物共計147萬多元（約160萬港元）。

大連市中級人民法院認定，何澤華的行為構成受賄罪及利用影響力受賄罪。考慮到其受賄數額巨大、情節嚴重、社會影響惡劣，本應判處極刑，但鑑於部分受賄未遂，且有坦白、認罪悔罪、積極退贓等表現，法院決定對其受賄罪判處死緩，並在緩刑期滿後實施終身監禁，同時對利用影響力受賄罪從輕處罰。