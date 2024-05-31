廣東人大副主任涉貪捱告

檢察機關起訴指控，陳繼興利用擔任廣東省江門市委書記、省人大常委會副主任等職務上便利，為他人牟取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。他退休後涉利用曾擔任廣東省財政廳廳長、江門市委書記、省人大常委會副主任等職權或地位形成便利條件，通過其他國家工作人員職務上行為，為請託人牟取不正當利益，非法收受對方財物，數額巨大，檢方認為應以受賄罪、利用影響力受賄罪追究其刑事責任。

陳繼興於1954年8月出生，是廣東增城人，長期在省內工作，2011年11月起任廣東省人大常委會黨組成員，翌年1月兼任省人大常委會副主任，直至2018年1月。他去年7月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，今年1月被開除黨籍及逮捕。