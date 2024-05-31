80噸假金呃215億融資 珠寶商囚終身 沒收財產

【本報綜合報道】作為國內最大黃金首飾製造商之一武漢金凰珠寶公司，曾向多間金融機構質押近百噸假黃金進行融資。有關詐騙案於周二宣判，18名被告被判刑，其中該公司實控人賈志宏被判無期徒刑，並處沒收個人全部財產，剝奪政治權利終身。

共18人被判刑

賈志宏及其控制金凰實業2018年1月獲得三環集團及旗下上市公司襄陽軸承控制權，其資金大多來自金凰珠寶此前向各大機構融資，金凰珠寶採用「黃金質押」和「保單」方式融資。兩年後，多間信託公司產品被曝面臨違約，民生信託從金凰實業質押200多塊金條中抽取10多塊，送交武漢市中級法院組織檢測機構檢測，結果顯示「金條」表面鍍金，內部成分為銅合金，武漢金凰珠寶「假黃金」案因而揭發。